Фонд «Трамплин» выплатит стипендии омским студентам за сдачу сложных экзаменов

Фото: Пресс-служба Фонда развития технологий «Трамплин»

Для студентов математических и инженерных специальностей высших учебных заведений подготовили новые стипендиальные и экзаменационные программы. Инициативу реализует Фонд развития технологий «Трамплин» совместно с создателями отечественной линейки процессоров «Иртыш» при участии филиала Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН. Проект ориентирован на углубленное изучение точных наук и подготовку кадров для решения сложных инженерных задач.

В текущем учебном году к проекту присоединились ОмГУ и ОмГУПС. Проверка знаний пройдет в формате партнерских экзаменов, которые включают как вузовские задания повышенной сложности, так и отдельные испытания по алгебре и математическому анализу.

Проверку знаний проведут кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией ОФИМ СО РАН Александр Трейер и доцент Николай Исаченко. Для подготовки к испытаниям специалисты уже проводят специальные курсы в научном институте.

По итогам зимней сессии организаторы сформируют рейтинги участников для выплаты ежемесячных стипендий. Студенты, занявшие первые три места, будут получать от 2 до 5 тысяч рублей ежемесячно на протяжении весеннего семестра. Для ряда направлений также предусмотрены поощрительные выплаты за четвертое и пятое места. Подобные меры призваны выявить талантливую молодежь и помочь индустриальным партнерам сформировать кадровый резерв.