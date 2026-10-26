В Омске в 2027 году подорожает капремонт

Пресс-служба губернатора и правительства Омской области

В Омской области обнародовали плановые показатели минимальных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2027 год. Соответствующий проект постановления регионального правительства появился в открытом доступе.

В документ заложили отдельный повышенный тариф для многоэтажек, где владельцы жилья перешли со спецсчетов на общий счет регионального оператора ради замены лифтов. Платеж для них предложено установить на уровне 29,08 рубля за квадратный метр. Собранные средства направят на обновление лифтового оборудования, а также на сопутствующий ремонт шахт и машинных помещений.

Поднимутся и базовые расценки для остальных категорий домов. Для объектов без лифтов, включая подъезды без лифтов в домах переменной этажности, взнос вырастет с 13,27 до 14,37 рубля за квадратный метр. Для подъездов с лифтами и обычных многоэтажек с подъемниками тариф увеличится с 15,3 до 16,57 рубля за «квадрат». Новые расценки вступят в силу с 1 января 2027 года.

По данным фонда капремонта, в 2026 году замена лифтового оборудования запланирована в 33 домах Омска, перечисляющих средства на общий счет. К началу осени специалисты уже установили 94 лифта в 27 домах, а еще в 6 зданиях продолжались работы по замене 20 подъемников.