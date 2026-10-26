Талоны не сгорают: как омичам попасть к врачу после атаки БПЛА

Фото создано при помощи ИИ

В региональном минздраве рассказали, что делать омичам, которые не смогли попасть на прием к врачу из-за объявления беспилотной опасности. Как пояснили «Омск-информу» в ведомстве, талончики в таких случаях не сгорают. Пациентов примут в другие дни.

– Медицинские услуги могут быть оказаны гражданам на следующий день и в последующие дни в установленном порядке, по направлению лечащего врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Для этого необходимо обратиться в регистратуру медучреждения, – сообщили в минздраве.

При этом в ведомстве сказали, что все медицинские учреждения работают одинаково. Не уточнив при этом, оповещены ли поликлиники и медсанчасти о новом порядке работы в случае таких ЧП.

Ранее сообщалось, что поликлиника МСЧ № 7 после беспилотной опасности принимала пациентов 9 октября по талонам на 8 октября. Очередь устроили через одного – «вчерашних» пациентов чередовали с «сегодняшними».

Добавим, что в субботу, 24 октября, Омск пережил самую серьезную атаку БПЛА с начала СВО. Удары пришлись на северный промышленный узел и склад маркетплейса. Пострадали три человека.