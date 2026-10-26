Омичи бросают свои машины ради автобусов

Omskinform.ru

Аналитики изучили временные затраты горожан на путь до работы и обратно на различных видах транспорта. Исследованиями поделился портал SuperJob.

По данным опроса, за прошедшие два года в Омске количество автомобилистов, ездящих в офисы – показатель снизился с 47 до 37 %. Одновременно с этим возросла популярность общественного транспорта, доля пользователей которого увеличилась с 32 до 42 %.

При этом автомобильные поездки до работы в городе оказались самыми быстрыми среди мегаполисов: в среднем водители проводят в пути 28 минут. Для сравнения, в Екатеринбурге аналогичная дорога занимает 46 минут, а в Краснодаре – 54 минуты.

Поездка на автобусах и троллейбусах отнимает у горожан в среднем 42 минуты. Быстрее общественным транспортом добираются до работы только жители Сочи, Тюмени и Перми.