В Омской области продолжают обновлять газовую инфраструктуру сельских территорий

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В селе Надеждино Омского района ввели в эксплуатацию новую сеть газораспределения протяженностью 10,2 километра. Благодаря созданной инфраструктуре техническую возможность подключения к природному газу получат 954 домовладения, в том числе расположенные на территориях перспективной жилой застройки.

О завершении работ сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, развитие газораспределительной инфраструктуры в регионе продолжается в рамках работы по газификации населенных пунктов.

Новая сеть позволит подключать к газу как уже существующие дома, так и объекты, которые появятся в Надеждино в ходе дальнейшего жилищного строительства. Это особенно важно для районов, где развивается частная застройка и увеличивается потребность в инженерных коммуникациях.

В рамках проекта в селе также установили три пункта редуцирования газа. Они входят в состав новой инфраструктуры и обеспечивают необходимые условия для подачи газа потребителям. Протяженность построенной сети составляет 10,2 километра.

Глава региона отметил, что развитие газовой инфраструктуры Омской области продолжается по поручению Президента России Владимира Путина.

Расширение газораспределительных сетей создает условия для подключения новых потребителей и дальнейшего развития сельских территорий. Для жителей перевод домов на природный газ может стать альтернативой использованию других видов топлива для отопления и бытовых нужд.

Работа по газификации Омской области продолжается. Строительство новых сетей позволяет расширять доступность природного газа и формировать инфраструктурную основу для развития жилых территорий, в том числе тех, где строительство домов еще только планируется.