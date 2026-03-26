Губернатор Хоценко назвал количество подключенных к газу домовладений

В Омской области продолжается активная работа по газификации.

Активная работа по подключению абонентов к сетям газораспределения в Омской области продолжается, ее совместно с Газпромом и при поддержке «Единой России» по поручению Владимира Путина ведет областное правительство, в своей части отвечают за нее и местные власти. Программа газификации разработана на 2026–2030 годы.

– Сейчас в регионе подключено около 24 тысяч домовладений. Заявки продолжают приниматься, уже поступило порядка 5 тысяч новых запросов на подключение, – сообщил об этом губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Губернатор ставит задачу перед главами муниципалитетов, где завершено строительство сетей газораспределения, активизировать работу с гражданами. Как отметил глава региона, важно, чтобы жителям была доступна информация о преимуществах, которые несет с собой переход на природный газ.

– Совместную с Газпромом работу в рамках поручений нашего президента Владимира Владимировича Путина продолжаем, – подчеркнул Виталий Хоценко.

Газификация и догазификация – это одни из крупнейших инфраструктурных проектов, в уже газифицированных населенных пунктах действует президентская бессрочная программа догазификации – это когда газ к границам земельных участков подводят без привлечения средств граждан.