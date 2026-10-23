На популярном омском маршруте недосчитались водителей

Omskinform.ru

Омичи снова столкнулись со сбоями в работе общественного транспорта. Жительница города пожаловалась в социальных сетях на работу популярного автобусного маршрута № 67, соединяющего поселок Солнечный и Омский нефтеперерабатывающий завод.

По словам горожанки, автобусы не только приходят с сильным опозданием, но и вовсе пропадают с линии.

– А что у нас с 67-м маршрутом? Вчера от ОНПЗ в 18:42 его не было. Сегодня первого рейса с Солнечного тоже не было, – написала омичка.

В городской администрации прокомментировали ситуацию. В мэрии пояснили, что проблема связана с пробками на дорогах и нехваткой водителей.