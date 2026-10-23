Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

На популярном омском маршруте недосчитались водителей

Пассажиры не смогли вовремя уехать на работу из-за сбоя в расписании транспорта.
автобус 67

Омичи снова столкнулись со сбоями в работе общественного транспорта. Жительница города пожаловалась в социальных сетях на работу популярного автобусного маршрута № 67, соединяющего поселок Солнечный и Омский нефтеперерабатывающий завод.

По словам горожанки, автобусы не только приходят с сильным опозданием, но и вовсе пропадают с линии.

– А что у нас с 67-м маршрутом? Вчера от ОНПЗ в 18:42 его не было. Сегодня первого рейса с Солнечного тоже не было, – написала омичка.

В городской администрации прокомментировали ситуацию. В мэрии пояснили, что проблема связана с пробками на дорогах и нехваткой водителей.

– 21 октября 2026 года маршрут № 67 прибыл на конечную остановку с опозданием по причине заторов на дорогах, из-за чего от остановки общественного транспорта «Омский нефтеперерабатывающий завод» рейс выполнен также с опозданием в 18:54. 22 октября 2026 года первый рейс в 05:34 не был выполнен по причине нехватки водителей, – отметили в мэрии.

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·Общество·Мария Филимонова

На популярном омском маршруте недосчитались водителей

Пассажиры не смогли вовремя уехать на работу из-за сбоя в расписании транспорта.
автобус 67

Омичи снова столкнулись со сбоями в работе общественного транспорта. Жительница города пожаловалась в социальных сетях на работу популярного автобусного маршрута № 67, соединяющего поселок Солнечный и Омский нефтеперерабатывающий завод.

По словам горожанки, автобусы не только приходят с сильным опозданием, но и вовсе пропадают с линии.

– А что у нас с 67-м маршрутом? Вчера от ОНПЗ в 18:42 его не было. Сегодня первого рейса с Солнечного тоже не было, – написала омичка.

В городской администрации прокомментировали ситуацию. В мэрии пояснили, что проблема связана с пробками на дорогах и нехваткой водителей.

– 21 октября 2026 года маршрут № 67 прибыл на конечную остановку с опозданием по причине заторов на дорогах, из-за чего от остановки общественного транспорта «Омский нефтеперерабатывающий завод» рейс выполнен также с опозданием в 18:54. 22 октября 2026 года первый рейс в 05:34 не был выполнен по причине нехватки водителей, – отметили в мэрии.

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Рубрика - Общество