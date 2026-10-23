Омских детей пригласили нарисовать котенка Магнитика и рассказать его историю

Фото: пресс-служба ООО «Магнит»

ООО «Магнит», региональный оператор по обращению с отходами, объявляет творческий конкурс «Кошачьи истории» для детей от 5 до 14 лет. Участникам предстоит нарисовать котенка Магнитика и придумать историю о его приключениях, связанных с заботой об окружающей среде.

Главный герой конкурса – котенок Магнитик, который уже три года живет в офисе регионального оператора. Однажды зимой его нашли в мусорном контейнере, после чего он стал вести детскую экогруппу во «ВКонтакте» и рассказывать о том, как сделать мир чище.

Чтобы принять участие, ребенку нужно нарисовать Магнитика на листе формата не меньше А4 в любой технике, а также написать историю объемом от 50 до 500 слов с экологическим смыслом. Например, рассказать, как котенок помог друзьям сортировать отходы, спас птицу или предотвратил лесной пожар.

Фотографию рисунка и текст истории необходимо опубликовать в группе «Кот Магнитик» во «ВКонтакте» с хештегом #ЭкоМагнитик. Затем оригинал работы нужно принести в офис регионального оператора по адресу: Омск, улица Декабристов, 45/1. К рисунку и рассказу следует приложить ссылку на публикацию или скриншот поста.

От одного участника принимается только одна работа. К конкурсу также могут присоединиться школьные классы и детские группы из детских садов.

Фото: пресс-служба ООО «Магнит»

Победители получат призы: за первое место предусмотрены электронные детские часы, за второе и третье – музыкальные колонки. Кроме того, все участники, которые придут на церемонию награждения, получат сладкие подарки от Магнитика.

Работы принимаются до 15 декабря включительно, итоги планируют подвести до 25 декабря. Дату церемонии награждения организаторы объявят дополнительно.

Оценивать конкурсные работы будет жюри под председательством Анатолия Соловьева – председателя Омского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы и члена Общественной палаты Омской области. В состав комиссии также войдут представители минприроды и регионального оператора. За ходом оценки сможет наблюдать приглашенный родитель.

Конкурс призван объединить детское творчество и экологическое просвещение, помогая участникам в доступной форме рассказать о бережном отношении к природе.