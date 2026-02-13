Привлекает крыс: жителям Левобережья подбрасывают мусор из пекарен и магазина

Региональный оператор по обращению с ТКО «Магнит» получает регулярные жалобы через «Госуслуги» от жителей Кузьминок.

Омичи, обеспокоенные незаконным складированием отходов, обратились к региональному оператору по обращению с ТКО «Магнит» через портал «Госуслуги». Причиной стало систематическое нарушение правил утилизации мусора у дома № 34 на улице Крупской в районе Кузьминок на Левобережье.

Встревоженные граждане сообщают, что на контейнерной площадке и прилегающей территории регулярно обнаруживается мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам. Среди таких находок – пищевые отходы, включая продукцию местных пекарен (в том числе продукция предприятий хлебопекарной отрасли «Магия вкуса», «Бабуля накрывай»), брендированная упаковка от интернет-магазинов, например Wildberries, а также картонные торговые стойки из торговой сети «Магнит». Такое положение дел создает антисанитарию и привлекает грызунов, например крыс.

Юрист компании-регоператора подчеркивает, что подобные действия являются прямым нарушением действующего законодательства. В частности, они противоречат статье 13.4 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», которая предписывает размещать отходы только в специально оборудованных местах, соответствующих санитарным нормам, а также пункту 4 Правил обращения с ТКО, запрещающему складирование мусора вне контейнеров.

В ответ на жалобу была проведена выездная проверка. В ходе рейда установлено, что 16 близлежащих торговых точек не имеют заключенных договоров на вывоз мусора. Составленные материалы о нарушителях направлены в межрайонную природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, региональное Министерство природных ресурсов и администрацию города Омска для дальнейшего разбирательства.

Региональный оператор «Магнит» продолжает контроль за ситуацией и ожидает решений от надзорных ведомств.