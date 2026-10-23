Омичей предупредили о жутком гололеде

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Омские спасатели предупредили жителей региона об опасности гололедицы на дорогах и тротуарах, а также напомнили основные правила безопасности.

В региональном управлении МЧС призвали автовладельцев сменить летнюю резину на зимнюю, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров и обгонов на скользком покрытии.

Пешеходам спасатели настоятельно рекомендуют носить обувь с нескользящей подошвой, не переходить дорогу в неположенных местах и держаться подальше от края проезжей части и остановок общественного транспорта.

Напомним, что сегодня в Омской области ожидается –1...+4 °C. Синоптики прогнозируют гололедицу и ветер порывами 7–12 м/c. Ближайшие выходные будут снежными.