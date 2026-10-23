В омских больницах сохраняется дефицит медсестер

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В больницах Омской области не хватает 511 медсестер. Как сообщает «НГС55», дефицит в Омске составляет 486 сотрудников, а в городе — 25.

В Минздраве уверяют, что острого дефицита персонала в регионе нет. В каждое учреждение требуется около трех медсестер.

— По три сотрудника требуются в бюджетные учреждения здравоохранения Омской области «Кормиловская центральная районная больница», «Любинская центральная районная больница», «Москаленская центральная районная больница», «Нововаршавская центральная районная больница», — отметили в ведомстве.

Год назад дефицит был выше — в больницах региона требовалось 623 медсестры.