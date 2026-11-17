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Врачи БСМП № 1 вытащили с того света 83-летнего пациента, поступившего в больницу в критическом состоянии. Обследование показало, что у мужчины развилась острая сердечная недостаточность, нарушился сердечный ритм и резко упало давление.

– Мужчина поступил в тяжелом состоянии: кардиогенный шок, желудочковое нарушение ритма сердца, критически низкое АД на фоне развития острой сердечной недостаточности. У пожилого омича был диагностирован острый тромбоз с полной окклюзией одной из артерий сердца, – сообщили в пресс-службе.

Чтобы восстановить работу сердечно-сосудистой системы, пациенту выполнили стентирование коронарных артерий. Это малоинвазивная операция, при которой врачи устраняют закупорку сосуда и восстанавливают нормальный приток крови к сердечной мышце. При инфаркте такая помощь позволяет сохранить поврежденный участок сердца.

Несмотря на успешно проведенную операцию, борьба за жизнь 83-летнего пациента на этом не закончилась. Врачи отмечают, что для людей такого возраста особую опасность представляет период восстановления. Риски связаны как с возрастными особенностями организма, так и с сопутствующими заболеваниями и сложностью реабилитации.

– Самое серьезное осложнение – рестеноз сосуда, что может потребовать дополнительных хирургических вмешательств. Возрастает нагрузка на сердце и сосуды, а это может привести к осложнениям у пациентов с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пожилые пациенты более подвержены инфекциям. Кроме того, они могут испытывать трудности с восстановлением после болезни из-за возможных когнитивных нарушений, что усложняет послеоперационный уход, – поделился заведующий отделением кардиологии БСМП № 1 Владислав Баранов.

В результате комплексной работы врачей и среднего медицинского персонала состояние пожилого пациента удалось стабилизировать. После лечения и реабилитации показатели сердечной деятельности пришли в норму, и мужчину выписали домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

– Важно помнить, что забота о здоровье пожилых людей требует особого внимания и индивидуального подхода, чтобы минимизировать риски и обеспечить наилучший возможный исход, – добавил врач.