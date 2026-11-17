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В Омской области наблюдается рост числа работающих и потенциально занятых жителей при одновременном снижении уровня безработицы. Такие тенденции следуют из доклада Омскстата.

В июле–сентябре 2026 года количество жителей Омской области, входящих в состав рабочей силы, достигло 917,2 тысячи человек. Это самый высокий результат за три квартала. Для сравнения, в январе–марте данный показатель составлял 900,7 тысячи человек, а в апреле–июне – 907 тысяч.

Из 917,2 тысячи человек, составлявших рабочую силу региона, 894,4 тысячи были трудоустроены. Это максимальное число с начала года. В то же время без работы оставались 22,8 тысячи омичей – столь низкого показателя не фиксировали последние два года. Уровень безработицы снизился до 2,5 %, а занятости достиг 60,3 %.

К сентябрю число жителей региона, зарегистрированных в службе занятости, составило 8 941 человека. При этом официально безработными из них считались 7 994. С июня 2026 года количество состоящих на учете сокращается, однако остается выше уровня прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что больничный для самозанятых омичей станет дороже и выгоднее.