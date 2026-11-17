Фото: Кадастровый центр Омской области

С начала 2026 года к программам подготовки и переподготовки приступили более 2,7 тысячи жителей региона. Обучение организовано по направлению Кадрового центра «Работа России» в рамках национального проекта «Кадры» и региональных программ.

Уже 1,5 тысячи человек завершили курсы и получили документы о квалификации. Более 1,2 тысячи участников трудоустроились на новые рабочие места или продолжили работу, применяя полученные навыки.

В Омской области доступно 186 направлений подготовки, а для ветеранов специальной военной операции предусмотрено более 200 программ.

Всего, по информации правительства Омской области, в регионе действует более 45 мер поддержки для участников СВО и их семей, и этот перечень постоянно расширяется.

Карьерные консультанты помогают подобрать программу с учетом потребностей регионального рынка труда и сопровождают участников до трудоустройства. Пройти обучение можно в том числе дистанционно – это позволяет осваивать новую профессию, не выезжая из своего населенного пункта.

– Сегодня обучение – это инвестиция в будущее. Мы видим, что жители осваивают современные профессии, а значит, рынок получает специалистов, которые будут востребованы уже завтра, а предприятия-партнеры службы занятости – работников нужной квалификации, – отметила заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Омской области Юлия Нелюбина.

Обучение полностью бесплатное. По итогам аттестации выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о присвоении рабочей квалификации.

Обучение доступно клиентам Кадрового центра, в том числе людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий и членам их семей, родителям в отпуске по уходу за ребенком, многодетным родителям и гражданам старше 50 лет.

Получить консультацию о программах профессионального обучения можно в ближайшем Кадровом центре «Работа России» или по телефону горячей линии 8 800 101 92 02. Звонок бесплатный.