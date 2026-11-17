Фото: ГК Титан

В Омске прошли 30-е Всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелева и мастера спорта СССР, полковника милиции Николая Анохина. Партнером турнира, который состоялся 14–15 ноября, традиционно выступила ГК «Титан».

За медали боролись более 140 спортсменов 2008 года рождения и старше из 25 регионов России. Соревнования прошли в специализированном зале борьбы спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо имени Сергея Манакова. Мужчины и женщины выступали в личном первенстве. По итогам турнира пять участников выполнили норматив мастера спорта России.

Соревнования посвящены памяти двух представителей омского спорта, которые внесли вклад в развитие региональной школы дзюдо. За 30 лет турнир стал традиционной площадкой для встречи спортсменов из разных регионов страны и продолжения отечественных спортивных традиций.

Фото: ГК Титан

– Поддержка спорта – важная часть социальной политики ГК «Титан». Для нас особенно ценно многолетнее сотрудничество с организаторами турнира, который уже 30 лет объединяет спортсменов со всей страны и сохраняет традиции омской школы дзюдо. Такие соревнования дают атлетам возможность совершенствовать мастерство, обмениваться опытом и стремиться к новым достижениям. Мы поддерживаем не только сегодняшних чемпионов, но и будущие поколения, для которых спортивные ценности становятся основой характера и стремления к победе, – отметила генеральный директор ГК «Титан» Ольга Тарасенко.

ГК «Титан» поддерживает проведение соревнований с момента их основания в 1996 году. Компания на протяжении трех десятилетий сотрудничает с организаторами турнира, содействуя развитию дзюдо и сохранению спортивных традиций Омской области.