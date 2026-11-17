Фото: архив семьи Березовских

Стало известно, когда и где омичи смогут проводить в последний путь известного литератора Николая Березовского. Траурная церемония состоится завтра, 18 ноября, с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале Старо-Северного мемориального кладбища по адресу: улица Орджоникидзе, 289. Поминальный обед пройдет в зале кафе «У Матвея» на улице Вавилова, 234Б.

Напомним, что омский писатель ушел из жизни в ночь на 14 ноября после продолжительной болезни, ему было 75 лет. Николай Васильевич состоял в Союзе писателей России и Союзе журналистов РФ, окончил Литературный институт имени А. М. Горького и считался одной из ключевых фигур в литературной жизни региона последних десятилетий.

За свою творческую биографию он выпустил восемь книг прозы, поэзии и публицистики, а его произведения публиковались в ведущих всероссийских изданиях – от «Литературной газеты» до журналов «Юность» и «Октябрь», а также выходили за рубежом.

Детские книги автора переводились на европейские и японский языки, а по рассказу «Три лимона для любимой» на студиях «Мосфильм» и «Лентелефильм» был снят фильм.