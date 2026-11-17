Фото: admomsk.gosuslugi.ru

На омском Левобережье после жалоб местных жителей ликвидировали стихийную торговую точку на бульваре Архитекторов. Сотрудники администрации Кировского округа провели выездной рейд и пресекли незаконную уличную продажу продуктов рядом с пешеходной зоной.

Как сообщила специалист отдела экономики и потребительского рынка окружной администрации Светлана Девятерикова, ассортимент у нелегального продавца оказался внушительным.

– В ходе выездной проверки обнаружили, что на прилавке предпринимателя действительно был представлен большой ассортимент продуктов питания: рыба, мед, консервы, колбасная и мясная продукция и многое другое. Понятно, что все это разнообразие не с крестьянского подворья, а владелец импровизированного прилавка является перекупщиком, – рассказала Девятерикова.

На нарушителя составили административный протокол, теперь ему предстоит выплатить штраф. В окружной администрации подчеркнули, что участок на бульваре Архитекторов взяли на особый контроль – рейды здесь будут проходить регулярно, чтобы не позволить нелегальному торговцу вернуться на прежнее место.

В мэрии в очередной раз призывают омичей отказаться от покупки с рук продуктов животного происхождения, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу. Уличная торговля мясом, рыбой, молоком и яйцами без соблюдения санитарных норм создает прямой риск пищевых отравлений и заражения инфекционными заболеваниями.

За торговлю в неустановленных местах гражданам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 7 тысяч, а юридическим лицам – от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении санкции вырастут: для физлиц штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 25 тысяч, а для компаний – от 20 до 100 тысяч рублей.