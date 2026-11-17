Фото: пресс-служба ООО «Магнит»

В Омской духовной семинарии состоялась XI региональная историко-краеведческая конференция школьников «Люби и знай свой край». Победители и авторы наиболее интересных проектов получили дипломы и подарки от организаторов и партнеров мероприятия, в том числе от регионального оператора по обращению с ТКО «Магнит».

Конференцию организовали Омская митрополия, Министерство образования и Общественная палата Омской области при поддержке регионального правительства и Фонда президентских грантов. В этом году на отборочный этап поступило 120 исследовательских работ, из которых 36 лучших прошли в региональный финал. Свои проекты представили ученики 4–11-х классов из Омска и 26 районов области.

Участники изучали историю и культуру региона, рассказывали о земляках, оставивших след в истории края, а также исследовали местные традиции и повседневную жизнь омских территорий. При подготовке докладов школьники работали с архивными документами, использовали цифровые и мультимедийные материалы, создавали наглядные пособия. Первый этап конференции прошел в сентябре на базе образовательных организаций.

С приветственными словами к участникам обратились руководитель отдела религиозного образования и катехизации Омской епархии протоиерей Димитрий Олихов и председатель комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев. Они отметили, что изучение истории родного края помогает формировать гражданскую ответственность и уважение к наследию предыдущих поколений.

Победителям и лауреатам вручили дипломы, планшеты, умные колонки и наушники. Среди партнеров конференции – ООО «Магнит» и Омское отделение Всероссийского общества охраны природы. Региональный оператор по обращению с ТКО «Магнит» также подготовил специальные поощрительные призы – беспроводные наушники для авторов наиболее интересных исследовательских работ.

Фото: пресс-служба ООО «Магнит»

Генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян подчеркнул, что участие в подобных проектах помогает школьникам развивать навыки самостоятельной работы и критического мышления.

– Участие в таких мероприятиях – это не просто возможность рассказать о своих находках, а настоящая практическая школа для ребят. Работая над исследовательским проектом, школьник учится видеть за сухими фактами живые истории: он ищет источники, сопоставляет разные точки зрения, проверяет достоверность сведений и постепенно понимает, как из разрозненных данных складывается цельная картина прошлого, – отметил Карен Егоян.

По его словам, работа над краеведческими проектами также помогает детям учиться планировать деятельность, работать с архивами и цифровыми ресурсами, соблюдать сроки и представлять результаты исследований. Эти навыки могут пригодиться им в дальнейшем обучении и профессиональной деятельности.

Конференция «Люби и знай свой край» проводится для поддержки интереса школьников к истории Омской области и сохранения исторической памяти. Участие регионального оператора и других партнеров позволяет поощрять юных исследователей и поддерживать образовательные инициативы.