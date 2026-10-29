Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

На омском мясокомбинате нашли «химическое» мясо

Убойный пункт проигнорировал требования Россельхознадзора и продолжил работать с нарушениями.
Говядина сырая

Убойный пункт ООО «Прогресс-А» в Полтавском районе привлекали к административной ответственности за игнорирование предписаний контролирующих органов. Предприятие не устранило ранее выявленные ветеринарно-санитарные нарушения.

В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что еще в мае 2026 года в пробе замороженной говядины с этого производства обнаружили эприномектин – противопаразитарный ветеринарный препарат. Августовская внеплановая проверка вскрыла целый комплекс проблем: территория пункта не имела ограждения и благоустройства, дезинфекционный барьер не оборудовали и не заправили спецсредствами, а на площадке находился посторонний транспорт.

После обнаружения нарушений предприятию выдали предписание. Однако повторная инспекция 21 октября показала, что требования ведомства были проигнорированы. За неисполнение законного предписания ООО «Прогресс-А» назначили административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

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На омском мясокомбинате нашли «химическое» мясо

Убойный пункт проигнорировал требования Россельхознадзора и продолжил работать с нарушениями.
Говядина сырая

Убойный пункт ООО «Прогресс-А» в Полтавском районе привлекали к административной ответственности за игнорирование предписаний контролирующих органов. Предприятие не устранило ранее выявленные ветеринарно-санитарные нарушения.

В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что еще в мае 2026 года в пробе замороженной говядины с этого производства обнаружили эприномектин – противопаразитарный ветеринарный препарат. Августовская внеплановая проверка вскрыла целый комплекс проблем: территория пункта не имела ограждения и благоустройства, дезинфекционный барьер не оборудовали и не заправили спецсредствами, а на площадке находился посторонний транспорт.

После обнаружения нарушений предприятию выдали предписание. Однако повторная инспекция 21 октября показала, что требования ведомства были проигнорированы. За неисполнение законного предписания ООО «Прогресс-А» назначили административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

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Рубрика - Общество