Краснодарцы построят новый микрорайон на окраине Омска

omskinform.ru

ООО «Специализированный застройщик «Догма-Омск» начало разработку территории площадью 11,3 гектара. Подготовка развернулась в границах Сибирского проспекта, улицы Валентины Бисяриной и участка, отведенного под перспективную дорогу в поселок Светлый. Разрешение на планировку выдал департамент архитектуры и градостроительства Омска.

На этом участке планируется возвести четыре многоквартирных дома высотой от 12 до 20 этажей, а также объекты для делового управления и паркинга. Суммарная площадь жилых помещений в этих высотках составит около 145 тыс. квадратных метров.

Проект также включает в себя создание социальной инфраструктуры. Здесь появятся детский сад на 251 место и детская поликлиника, рассчитанная на 200 посещений за смену. Помимо этого, застройщик намерен возвести торговый центр, обустроить игровые зоны и построить многофункциональный спортивный корт.

Новая площадка примыкает к территории, где краснодарский инвестор уже ведет активные работы. Ввод первых объектов в эксплуатацию и запуск уже готовой котельной запланированы на 2027 год.