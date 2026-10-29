Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

В Омске ради нового микрорайона построят гимназию на 505 учеников

Застройщик также обустроит спортивное ядро и обеспечит помещение для участкового пункта полиции.
стройка, строительство, строительный кран

В Омске одобрили проект жилого комплекса на 822 квартиры в районе Малиновского и Тюленина. Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем макс-канале.

– Застройщиком выступает завод сборного железобетона № 6. Особое внимание уделили обеспеченности микрорайона социальными объектами. В частности, застройщик взял на себя обязательства по возведению нового корпуса гимназии №9 на 505 мест с обустройством уличного спортивного ядра, – заявил глава региона.

Хоценко добавил, что инвестор безвозмездно передаст помещение для размещения участкового пункта полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ленинском округе построят еще две десятиэтажки.

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·Общество·Алексей Новиков

В Омске ради нового микрорайона построят гимназию на 505 учеников

Застройщик также обустроит спортивное ядро и обеспечит помещение для участкового пункта полиции.
стройка, строительство, строительный кран

В Омске одобрили проект жилого комплекса на 822 квартиры в районе Малиновского и Тюленина. Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем макс-канале.

– Застройщиком выступает завод сборного железобетона № 6. Особое внимание уделили обеспеченности микрорайона социальными объектами. В частности, застройщик взял на себя обязательства по возведению нового корпуса гимназии №9 на 505 мест с обустройством уличного спортивного ядра, – заявил глава региона.

Хоценко добавил, что инвестор безвозмездно передаст помещение для размещения участкового пункта полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ленинском округе построят еще две десятиэтажки.

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Рубрика - Общество