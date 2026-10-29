Омичи получат передышку посреди рабочей недели

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На следующей неделе омичей ждет необычный график работы и отдыха из-за празднования Дня народного единства. Поскольку праздничный день выпадает на середину недели – среду, 4 ноября, длинных выходных в этот раз не будет.

Рабочая неделя разделится на две короткие части. Первыми рабочими днями станут понедельник и вторник, 2 и 3 ноября, причем во вторник трудовой день сократится на один час как предпраздничный. Среда, 4 ноября, объявлена официальным праздничным выходным днем.

После этого трудовые будни возобновятся в четверг и пятницу, 5 и 6 ноября, а за ними последуют традиционные выходные 7 и 8 ноября.