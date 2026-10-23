Омская телебашня засияла на юбилей «Омск-информа»

Фото: omskinform.ru

Сегодня, 23 октября, «Омск-информ» отмечает свой 20-летний юбилей. Все это время первое онлайн-агентство региона сообщало только самые свежие новости.

Мы старались публиковать на интернет-страницах острые репортажи, интервью и обзоры. С одной лишь целью – рассказывать вам, дорогие и уважаемые читатели, только самые актуальные события, не забывая о том, что интересно вам.

В честь этих событий омская телебашня засияла в фирменных оранжево-фиолетовых цветах «Омск-информ». Юбилейные цифры можно наблюдать каждый вечер на вышке Телецентра. Праздничная подсветка будет появляться в течение трех дней, с 22 по 24 октября.

Кроме того, на башне высветится и другая юбилейная дата – 25-летие партнера нашего агентства, филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Со своей стороны, РИА «Омск-информ» обещает оставаться нескучным, технологичным и продвинутым. Уже в ближайшее время сайт выйдет на новый уровень.