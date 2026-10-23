В Омске выделят полмиллиарда на газификацию частных домов

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На перевод частных домов в Омске с печного отопления на экологичный газ выделят дополнительно более 610 миллионов рублей. Финансирование поступает в рамках федеральной программы «Чистый воздух» президентского национального проекта «Экологическое благополучие», сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Для собственников домов с печным отоплением предусмотрена существенная финансовая поддержка. Домовладельцы могут получить компенсацию до 212 тысяч рублей на покупку и установку газового оборудования, а также на проведение коммуникаций внутри своего земельного участка.

Отметим, что Омск участвует в федеральном проекте по снижению вредных выбросов с 2019 года. За это время на голубое топливо перевели уже более 5,5 тысячи домовладений в частном секторе города.