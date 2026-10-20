В Омской области срочно национализируют газовые сети: кого это коснется

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Вызывает тревогу

В Омской области спешно передают газовую инфраструктуру под контроль государства. Причиной такого решения стали перебои у абонентов ООО «Омская областная газовая компания», которая проходит процедуру банкротства и несвоевременно пополняет запасы в резервуарах.

Арбитражный суд Омской области по заявлению мэрии принял обеспечительные меры, благодаря чему имущественный комплекс компании перейдет на обслуживание ГУП «Омскгоргаз». Начать работу по передаче планируют с 1 ноября. Глава региона Виталий Хоценко поручил ускорить этот процесс, призвав руководителей муниципальных районов области оказать всю необходимую помощь.

– Уже говорил и повторю: будем добиваться того, чтобы вся жизнеобеспечивающая инфраструктура, к которой относятся и газовые сети, находилась под контролем государства, – заявил Хоценко.

Ситуацию с обеспечением сжиженным газом многоквартирных домов Омска и ряда населенных пунктов области он назвал «вызывающей тревогу», отметив, что перебои с заполнением газгольдеров возникли по вине недобросовестного частного поставщика.

Приняли под крыло

ООГК, признанная банкротом в апреле этого года, снабжала сжиженным газом около 17 тысяч жилых помещений в 29 районах области и городе Омске. Сбои с подачей голубого топлива у ее потребителей начались значительно раньше. С 1 октября всех клиентов обанкротившейся компании взяло на обслуживание ГП «Омскгоргаз».

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко, при содействии ведомства планируется наполнить газгольдеры в Омске и районах. Также совместно с надзорными структурами прорабатывается вопрос о смене поставщика газа.

– Совместно с надзорными органами в настоящий момент прорабатывается возможность смены поставщика газа. Этот процесс не быстрый и требует времени. Также по поручению губернатора Виталия Хоценко продолжаем перевод многоквартирных домов на природный газ, который является более дешевой и экологичной альтернативой сжиженному газу, – отметил Шнипко.

В Омске работы по наполнению резервуарных установок относятся к компетенции мэрии. Жители домов, обслуживаемых ООГК, начали жаловаться на отсутствие газа еще в конце августа, а департамент городского хозяйства направил в прокуратуру обращение о применении мер реагирования к компании из-за частых и длительных отключений.

Как в районах?

Трудности с газоснабжением сейчас испытывают жители Большеуковского, Колосовского, Тюкалинского, Тарского, Большереченского, Знаменского, Тевризского, Муромцевского и Седельниковского районов. Осенью газ в районы не завозили, проблемы удалось решить только перед выборами в Госдуму. Кандидат в депутаты Игорь Антропенко договорился с поставщиками. Его публично поблагодарили глава Колосовского района и жители Тюкалинска.

По другому пути пошли в Муромцевском районе – местные жители скупают электроплиты. Да, электричество обходится дороже газа, зато не нужно ждать, когда придет газовоз, также уходят затраты на проверку плиты.

– Придется переходить на электроплиты, пока область ищет нового поставщика сжиженного газа, а труба дойдет только к 2030 году, – отмечают люди.

Пока идет национализация сетей «Омской областной газовой компании», а ГП «Омскгоргаз» только разворачивает мощности по обслуживанию ее потребителей, люди вынуждены искать альтернативу голубому топливу. По закону в тот период, когда газ отсутствовал, им должен быть произведен перерасчет. В некоторых случаях газа не было по три месяца.