Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

В Омске зарезервировали место под метро

Власти закрепили участки под будущие транспортные объекты на ближайшие три года.
метро

Министерство имущественных отношений Омской области выпустило приказ о резервировании земель в границах города для государственных нужд. Ограничения вводятся сроком на три года и затронут территории, предусмотренные под строительство объектов первой линии метрополитена.

Согласно документу, на зарезервированных участках вводится запрет на возведение жилых, производственных и иных капитальных зданий. Собственникам и арендаторам также запрещено проводить мелиоративные работы и строить искусственные водоемы.

Прокладка подземных коммуникаций и разрешенное строительство допускаются только по согласованию с региональным «Управлением заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Приказ вступит в силу 6 декабря 2026 года.

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·Общество·Олег Кипорук

В Омске зарезервировали место под метро

Власти закрепили участки под будущие транспортные объекты на ближайшие три года.
метро

Министерство имущественных отношений Омской области выпустило приказ о резервировании земель в границах города для государственных нужд. Ограничения вводятся сроком на три года и затронут территории, предусмотренные под строительство объектов первой линии метрополитена.

Согласно документу, на зарезервированных участках вводится запрет на возведение жилых, производственных и иных капитальных зданий. Собственникам и арендаторам также запрещено проводить мелиоративные работы и строить искусственные водоемы.

Прокладка подземных коммуникаций и разрешенное строительство допускаются только по согласованию с региональным «Управлением заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Приказ вступит в силу 6 декабря 2026 года.

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Рубрика - Общество