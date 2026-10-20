В Омске зарезервировали место под метро

Omskinform.ru

Министерство имущественных отношений Омской области выпустило приказ о резервировании земель в границах города для государственных нужд. Ограничения вводятся сроком на три года и затронут территории, предусмотренные под строительство объектов первой линии метрополитена.

Согласно документу, на зарезервированных участках вводится запрет на возведение жилых, производственных и иных капитальных зданий. Собственникам и арендаторам также запрещено проводить мелиоративные работы и строить искусственные водоемы.

Прокладка подземных коммуникаций и разрешенное строительство допускаются только по согласованию с региональным «Управлением заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Приказ вступит в силу 6 декабря 2026 года.