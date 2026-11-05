Омичка устроила протест в московском метро

В столичном метрополитене правоохранители задержали 52-летнюю ранее судимую приезжую из Омска, устроившую дебош в вагоне поезда. Сотрудники полиции выявили факт нарушения общественного порядка благодаря опубликованному в социальных сетях видеоролику.
– На кадрах видно, как женщина, игнорируя правила пользования метрополитеном, встала на пассажирское сиденье ногами, чем вызвала возмущение окружающих, – сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Задержанная на месте объяснила, что встала на кресло в знак протеста против действий другого пассажира.
– Я встала на сиденье в метро ногами, спиной к пассажиру и затем сразу сошла... Мужчина оскорбил меня в матерной форме с использованием ненормативной лексики. Я выразила протест против оскорбления таким образом, неподобающим, – рассказала она.
В отношении нарушительницы составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Теперь омичке грозит штраф до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.