Омск-информ
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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омской области поиски шестерых пропавших закончились трагедией

Волонтеры рассказали о судьбе десятков пропавших людей.
Розыск

В течение октября местное подразделение добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» получило 95 заявок на поиск граждан. Большая часть обращений завершилась благополучно: живыми удалось обнаружить 54 человека.

При этом волонтерам не удалось спасти шестерых разыскиваемых – они были найдены погибшими. Еще в десяти случаях специалисты помогли установить местонахождение родственников пропавших, а по восьми заявкам удалось точно идентифицировать личности.

Среди поступивших сообщений 15 оказались неподтвержденными, один человек официально числится ненайденным, а еще одна ориентировка была передана в программу «Жди меня».

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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омской области поиски шестерых пропавших закончились трагедией

Волонтеры рассказали о судьбе десятков пропавших людей.
Розыск

В течение октября местное подразделение добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» получило 95 заявок на поиск граждан. Большая часть обращений завершилась благополучно: живыми удалось обнаружить 54 человека.

При этом волонтерам не удалось спасти шестерых разыскиваемых – они были найдены погибшими. Еще в десяти случаях специалисты помогли установить местонахождение родственников пропавших, а по восьми заявкам удалось точно идентифицировать личности.

Среди поступивших сообщений 15 оказались неподтвержденными, один человек официально числится ненайденным, а еще одна ориентировка была передана в программу «Жди меня».

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Рубрика - Происшествия