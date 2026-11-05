Подросток, избивший девочку в омском лицее, оказался из семьи бизнесменов

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Стали известны подробности личности подростка, избившего девочку в омском лицее. Как сообщает телеграм-канал «Новости Омска» со ссылкой на свой источник, оба родителя подозреваемого в нападении на 17-летнюю одиннадцатиклассницу занимаются бизнесом.

По имеющимся данным, мать подростка с конца 1990-х годов возглавляла ИП, занимавшееся оптово-розничной торговлей и бывшее дистрибьютором известных предприятий, однако в 2009 году фирма прекратила работу. В прошлом женщина и ее старшая дочь попадали в поле зрения СМИ благодаря участию во всероссийском конкурсе. Отец мальчика также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, специализирующийся на розничной продаже одежды. Сам школьник профессионально увлекается футболом и играл за местную спортивную школу.

Напомним, что жесткое избиение произошло во время занятий. Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, травмы лица и перелом со смещением.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Как уточнили в СУ СК РФ по Омской области, предварительного конфликта или травли между подростками не было, а действия наблюдавших за дракой учеников правовой оценки не получили.

Расследование взял на контроль глава федерального ведомства Александр Бастрыкин. Мэр Омска Сергей Шелест также отреагировал на случившееся.