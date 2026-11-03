Омская школьница может остаться инвалидом после жестокого избиения

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История с избиением омской школьницы продолжает обрастать новыми подробностями. Как сообщает «Mash» со ссылкой на мать пострадавшей, девочка находится в тяжелом состоянии и пока не может двигаться. У нее диагностировали перелом плеча со смещением, травмы лица и сильное сотрясение мозга.

Сейчас школьница ждет операцию по восстановлению поврежденных костей. При этом, несмотря на предстоящее лечение, девочка может остаться инвалидом.

По словам очевидцев, причиной нападения стала попытка школьницы заступиться за мальчика, которого обижал другой подросток. После этого 17-летний ученик набросился на нее прямо в коридоре лицея. Как утверждают свидетели, парень занимался спортом и продолжал избивать девочку ногами, даже когда она уже потеряла сознание.

Рассказ очевидцев во многом совпадает с официальной версией произошедшего. По данным следствия, подросток напал на школьницу во время перемены и нанес ей множество ударов руками и ногами по голове и телу.

После избиения девочку экстренно доставили в больницу. Она находилась без сознания, поэтому ее поместили в реанимацию.

Напомним, по факту нападения следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, прокуратура проводит проверку лицея. Надзорное ведомство оценит, насколько руководство учебного заведения обеспечивало безопасность учеников и соблюдало их права.