Бастрыкин вмешался в дело об избиении омской школьницы

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю омского следственного управления Виталию Батищеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту жестокого избиения школьницы.

Инцидент произошел 31 октября в здании лицея № 64. По данным очевидцев, 17-летний старшеклассник, занимающийся боксом, во время занятий нанес множественные удары своей сверстнице. Нападавший добивал девушку ногами прямо на полу на глазах у других учеников.

В результате нападения 11-класснице был причинен тяжкий вред здоровью: пострадавшая получила переломы рук и ключицы, сильное сотрясение мозга и повреждения лица. В бессознательном состоянии школьницу госпитализировали в реанимацию.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В рамках расследования и прокурорской проверки правоохранители также дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц учебного заведения и проверят, не нарушались ли в лицее права других детей.