Мошенники ловят доверчивых омичей на «отмену подписки»

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Жители Омской области могут столкнуться с очередным способом обмана: злоумышленники убеждают людей отменить якобы подключенную платную подписку на онлайн-сервисы. Об этой схеме сообщил «Вестник Киберполиции России».

Как поясняют специалисты, сначала человек получает уведомление о том, что на него будто бы оформили скрытую платную услугу. Чтобы деньги не списали, ему советуют пройти по ссылке и отказаться от подписки. На деле адрес ведет на фишинговый ресурс, где для подтверждения операции просят ввести код из СМС. Спустя какое-то время жертве начинают приходить сообщения от имени технической поддержки портала «Госуслуги» с предложением позвонить по номеру, который принадлежит мошенническому кол-центру.

Параллельно аферисты пытаются давить на человека психологически. За считаные минуты ему присылают письма с заявлениями, что злоумышленникам якобы известны его домашний адрес и данные банковских счетов. Так жертву подталкивают к звонку на указанный номер.

В киберполиции советуют не открывать сомнительные ссылки и не отвечать незнакомым отправителям. Получив подобное сообщение, лучше сразу прервать общение, закрыть чат и поменять пароли в ключевых приложениях.