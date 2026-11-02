Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Напал прямо в школе: в Омске возбудили уголовное дело об избиении девочки

На школьницу напал другой ученик.
скорая

Следственный комитет возбудил уголовное дело по информации об избиении 11-классницы. Проверку также начала прокуратура.

По предварительным данным, инцидент произошел 31 октября в лицее № 64. По неизвестной причине 17-летний ученик избил девушку. Травмы оказались тяжелыми, девушку госпитализировали.

– В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства и причины, способствовавшие совершению преступления, а также дана правовая оценка действиям (либо бездействию) должностных лиц, – сообщили в СК.

Проверят следователи также, не нарушались ли права других детей.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Напал прямо в школе: в Омске возбудили уголовное дело об избиении девочки

На школьницу напал другой ученик.
скорая

Следственный комитет возбудил уголовное дело по информации об избиении 11-классницы. Проверку также начала прокуратура.

По предварительным данным, инцидент произошел 31 октября в лицее № 64. По неизвестной причине 17-летний ученик избил девушку. Травмы оказались тяжелыми, девушку госпитализировали.

– В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства и причины, способствовавшие совершению преступления, а также дана правовая оценка действиям (либо бездействию) должностных лиц, – сообщили в СК.

Проверят следователи также, не нарушались ли права других детей.

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Рубрика - Происшествия