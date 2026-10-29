Омич заплатил 323 тысячи рублей за свидание в несуществующем театре

Фото создано при помощи ИИ

В Омске 28-летний местный житель стал жертвой аферистов, попытавшись пригласить новую знакомую на культурный вечер. Мужчина лишился 323,5 тысячи рублей после переписки в социальной сети.

Девушка предложила омичу сходить на спектакль «Дядя Ваня» в якобы находящийся на улице Лобкова театр и прислала ссылку на покупку билетов. Перейдя по фишинговому адресу, потерпевший перевел 5 тысяч рублей, однако документ на электронную почту так и не пришел.

При попытке вернуть деньги через «службу поддержки» злоумышленники заявили о техническом сбое и убедили мужчину провести еще один платеж для разблокировки суммы.

– Позже ему сообщили об очередной ошибке, для устранения которой необходимо снова внести сумму, равную находящейся на счете, – теперь уже 10 000 рублей. Далее последовали переводы в 20 000 рублей, 40 000 рублей и 80 000 рублей. Когда злоумышленники под предлогом возврата денег потребовали от мужчины 160 000 рублей, он понял, что его обманули, и сообщил о случившемся в полицию, – рассказали в ведомстве.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).