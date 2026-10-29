В Омске разгрузят аварийный перекресток на Московке

Фото: макс-канал Сергея Шелеста

Во второй половине ноября на пересечении улиц Новокирпичной и 6-й Станционной в микрорайоне Московка в Омске начнет действовать обновленная организация дорожного движения. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест, ссылаясь на необходимость снизить аварийность на этом участке.

Главной на перекрестке сделают улицу Новокирпичную: такой выбор объясняют тем, что именно по ней идет наиболее плотный поток городского пассажирского транспорта и легковых машин.

На 6-й Станционной и Машиностроительной появятся знаки 2.4 «Уступите дорогу». Кроме того, водителям запретят поворачивать налево с Новокирпичной на Машиностроительную при следовании от Светловской – это нужно, чтобы убрать конфликтующие направления на перекрестке.

Ожидается, что нововведения повысят пропускную способность улицы Новокирпичной на прямом ходе от Светловской примерно на 20–30 %. Автомобилистам рекомендуют проявлять повышенную осторожность при проезде этого перекрестка.