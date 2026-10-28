Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП со скорой под Омском

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Стало известно состояние пострадавших в ДТП с участием скорой помощи, которое произошло накануне в Марьяновском районе. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе регионального минздрава, трое из четырех пострадавших остаются под наблюдением врачей.

- Трое продолжают лечение в стационаре, один пациент отпущен домой, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что, по предварительной информации, скорая помощь направлялась из Москаленок в Омск с включенными сиреной и проблесковыми маячками. На перекрестке спецавтомобиль выехал на красный сигнал светофора, после чего в него врезалась «Лада-Ларгус». Предполагается, что водитель легковушки не уступил дорогу спецтранспорту.

В результате столкновения пострадали четыре человека: водитель и фельдшер скорой помощи, перевозимый пациент и женщина, находившаяся за рулем «Лады». Всех пострадавших доставили в Марьяновскую ЦРБ.