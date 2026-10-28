Пропавшую в Новосибирске 16-летнюю девочку ищут в Омске

Фото: vk.ru/lizaalert_novosib

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» присоединился к розыску 16-летней Аллы Пинегиной из Новосибирска, которая ушла из дома еще 19 октября и до сих пор не вернулась. У волонтеров и правоохранителей есть основания полагать, что девушка могла отправиться в Омскую область.

Приметы пропавшей: рост около 150 см, плотное телосложение, голубые глаза и короткие стриженые волосы.

Из особых примет выделяется пирсинг на лице в виде двух проколов на нижней губе.

Во что именно была одета школьница в день исчезновения, пока неизвестно, однако при себе она могла иметь темно-зеленый рюкзак. Обстоятельства ее ухода из дома и возможные маршруты передвижения сейчас выясняют следователи и волонтеры.

Омичей просят проявлять внимательность на улицах, в общественном транспорте и в людных местах. Любую информацию о местонахождении Аллы Пинегиной просят сообщать по единому номеру 112 или 8-800-700-54-52.