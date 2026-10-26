Омск-информ
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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омске завершились поиски школьника

Пропавший школьник находился возле ледового комплекса.
Розыск

Масштабная поисковая операция в Омске завершилась благополучно – пропавший ранее 11-летний школьник найден. Ребенка обнаружили волонтеры в районе ледового комплекса на Левобережье.

По данным правоохранительных органов, за время отсутствия мальчика каких-либо противоправных действий в отношении него совершено не было. В ближайшее время сотрудники полиции передадут найденного школьника родителям.

Напомним, сегодня днем ребенок ушел на прогулку из дома на улице 2-й Станционной и не вернулся. Ситуация находилась на особом контроле, так как мальчик нуждался в медицинской помощи.

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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омске завершились поиски школьника

Пропавший школьник находился возле ледового комплекса.
Розыск

Масштабная поисковая операция в Омске завершилась благополучно – пропавший ранее 11-летний школьник найден. Ребенка обнаружили волонтеры в районе ледового комплекса на Левобережье.

По данным правоохранительных органов, за время отсутствия мальчика каких-либо противоправных действий в отношении него совершено не было. В ближайшее время сотрудники полиции передадут найденного школьника родителям.

Напомним, сегодня днем ребенок ушел на прогулку из дома на улице 2-й Станционной и не вернулся. Ситуация находилась на особом контроле, так как мальчик нуждался в медицинской помощи.

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Рубрика - Происшествия