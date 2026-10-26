Омск-информ
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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омске иномарка сбила 9-летнего ребенка на «зебре»

Пешеход госпитализирован после дорожного инцидента.
Пешеходный переход

Авария с участием несовершеннолетнего произошла накануне днем, около 13:40. По предварительной информации сотрудников полиции, 52-летний водитель автомобиля «Тойота» двигался по улице Красный Пахарь и допустил наезд на ребенка.

Девятилетний мальчик переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте, двигаясь слева направо по ходу движения иномарки. В результате аварии пострадавший школьник получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омске иномарка сбила 9-летнего ребенка на «зебре»

Пешеход госпитализирован после дорожного инцидента.
Пешеходный переход

Авария с участием несовершеннолетнего произошла накануне днем, около 13:40. По предварительной информации сотрудников полиции, 52-летний водитель автомобиля «Тойота» двигался по улице Красный Пахарь и допустил наезд на ребенка.

Девятилетний мальчик переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте, двигаясь слева направо по ходу движения иномарки. В результате аварии пострадавший школьник получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

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Рубрика - Происшествия