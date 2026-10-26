В Омске легковушка снесла светофор на островке безопасности возле школы

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В омском микрорайоне Амур-2 произошло ночное ДТП: легковой автомобиль «Волга» протаранил островок безопасности. Авария случилась около 03:00 в районе остановки общественного транспорта «Школа № 15». Водитель машины не справился с управлением, вылетел на конструкцию и снес находящиеся там светофор и дорожный знак.

По информации Госавтоинспекции Омской области, в результате наезда никто не пострадал – пешеходов на островке безопасности не было. Сейчас на участке работают профильные службы, специалисты оценят ущерб и восстановят поврежденные дорожные объекты.

Напомним, 6 августа в Омске произошла трагедия на пересечении улицы Масленникова и проспекта Маркса: 64-летний водитель «Лады-Гранты» врезался в островок безопасности, где стояли пешеходы. В результате пострадали восемь человек, одна из женщин позже скончалась в больнице. По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело.

После трагедии и требований горожан усилить защиту 24 августа на пересечении проспекта Маркса и улицы Масленникова установили массивные бетонные бордюры, отделившие пешеходную зону от потока машин.