Омич за месяц заработал 59 штрафов на новой иномарке

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В Омске автоинспекторы задержали 22-летнего лихача, который установил «рекорд» по нарушениям правил дорожного движения. Молодой человек за 40 дней владения новым «лексусом» умудрился получить 59 штрафов на общую сумму 124,6 тысячи рублей.

Иномарку омич приобрел 12 сентября в соседнем регионе. Парень полагал, что камеры фиксации не смогут отправить ему штрафы, так как автомобиль еще не успели переоформить на его имя в ГИБДД.

Сотрудникам Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений действительно пришлось на время отложить вынесение постановлений, однако уйти от ответственности водителю не удалось – автоинспекторы вычислили и задержали нарушителя. В результате гонщику вручили 59 постановлений за систематическое превышение скорости.

Кроме того, выяснилось, что парень вообще не имел права садиться за руль: в декабре 2025 года его уже лишили водительских прав за езду с подложными номерами. Теперь омичу предстоит отвечать за свои поступки перед судом.