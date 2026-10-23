Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Омич снес 10-летнюю школьницу на переходе

Юная омичка попала под колеса автомобиля вчера вечером.
переход дорога ночью

Вчера на подъезде к деревне Подгородке в Омском районе случилось ДТП. Около 22:10 на 5-м километре 54-летний водитель автомобиля Nissan сбил 10-летнюю девочку.

Как сообщили в полиции, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В аварии она получила множество травм. Ее госпитализировали.

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские и прокуратура.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Омич снес 10-летнюю школьницу на переходе

Юная омичка попала под колеса автомобиля вчера вечером.
переход дорога ночью

Вчера на подъезде к деревне Подгородке в Омском районе случилось ДТП. Около 22:10 на 5-м километре 54-летний водитель автомобиля Nissan сбил 10-летнюю девочку.

Как сообщили в полиции, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В аварии она получила множество травм. Ее госпитализировали.

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские и прокуратура.

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Рубрика - Происшествия