Фуры вспыхнули: омский дальнобойщик погиб в ужасном ДТП

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Страшная дорожная авария произошла 23 октября на 120-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень неподалеку от Камышлова. По данным Госавтоинспекции города Камышлова Свердловской области, водитель отечественной «Нивы» при выезде со второстепенной полосы не пропустил грузовой «Фрейтлайнер» с полуприцепом. От удара фуру вынесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим грузовиком марки МАЗ. В результате мощного удара оба большегруза моментально вспыхнули.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб констатировали смерть обоих водителей грузовиков до приезда медиков. Предполагаемый виновник происшествия с различными травмами был госпитализирован в хирургическое отделение больницы Камышлова.

Как выяснилось в ходе проверки, за рулем легковушки находился 77-летний местный житель. В сгоревшем МАЗе находился 40-летний уроженец деревни Богдановки Омской области, управлявший машиной девятнадцатый год. Вторым большегрузом управлял 53-летний житель Ишима.