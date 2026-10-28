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·Происшествия·Олег Кипорук

Драма в заброшенном монастыре: ревнивая омичка едва не зарезала возлюбленного

Ссора пары закончилась тяжелым ранением.
Наручники, СИЗО, суд

Медицинское учреждение уведомило сотрудников правоохранительных органов Омского района о госпитализации 59-летнего жителя поселка Большекулачье с проникающей колото-резаной раной грудной клетки. Об этом сообщили в омской полиции.

В ходе разбирательства полицейские установили, что травмы мужчине нанесла его 25-летняя гражданская супруга. Последние два месяца пара жила на территории местного заброшенного монастыря.

Причиной нападения стала вспышка ревности. Высказав претензии партнеру, девушка дождалась, пока тот уснет, после чего ударила его кухонным ножом в грудь. Орудие преступления стражи порядка изъяли на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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·Происшествия·Олег Кипорук

Драма в заброшенном монастыре: ревнивая омичка едва не зарезала возлюбленного

Ссора пары закончилась тяжелым ранением.
Наручники, СИЗО, суд

Медицинское учреждение уведомило сотрудников правоохранительных органов Омского района о госпитализации 59-летнего жителя поселка Большекулачье с проникающей колото-резаной раной грудной клетки. Об этом сообщили в омской полиции.

В ходе разбирательства полицейские установили, что травмы мужчине нанесла его 25-летняя гражданская супруга. Последние два месяца пара жила на территории местного заброшенного монастыря.

Причиной нападения стала вспышка ревности. Высказав претензии партнеру, девушка дождалась, пока тот уснет, после чего ударила его кухонным ножом в грудь. Орудие преступления стражи порядка изъяли на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Рубрика - Происшествия