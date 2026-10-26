Омичку заставили вернуть полмиллиона рублей за обучение в академии МВД

Управление МВД России по Омской области

Омичка, не отработавшая обязательные пять лет после окончания Омской академии МВД, должна была вернуть государству 583 тыс. рублей. Добровольно погасить долг женщина не смогла, поэтому задолженность пришлось взыскивать через судебных приставов.

Как сообщили в службе судебных приставов, женщина училась за счет бюджета и после выпуска обязалась прослужить в органах внутренних дел не менее пяти лет. Однако оперуполномоченной она проработала меньше установленного срока, после чего уволилась по собственному желанию.

Из-за невыполнения обязательства выпускнице пришлось компенсировать государству расходы на обучение. Стороны заключили соглашение о рассрочке, однако омичка внесла только несколько платежей, а затем перестала перечислять деньги.

В итоге суд постановил взыскать с женщины оставшуюся сумму — 583 тыс. рублей. Исполнительный документ направили в отдел судебных приставов по Кировскому округу Омска.

Пристав возбудил исполнительное производство и применил к должнице меры принудительного взыскания. На ее имущество наложили арест, а также ей ограничили выезд за пределы России. После этого омичка полностью погасила задолженность.

Помимо основного долга, женщине пришлось заплатить исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований суда.