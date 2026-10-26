Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

Омичи наловили осетров и стерлядей на полмиллиона рублей

На браконьеров завели уголовные дела.
лодка рыбак рыбалка река Иртыш

Омские транспортные полицейские пресекли два факта браконьерства на реке Иртыш. В ходе рейдов сотрудники Омского ЛУ МВД России задержали двух местных жителей, незаконно вылавливавших ценные виды рыб.

В первом случае 45-летний мужчина с помощью запрещенных снастей выловил по одному экземпляру сибирского осетра и стерляди. В поселке Черлак силовики досмотрели моторную лодку 39-летнего местного жителя, где обнаружили три стерляди и леща. Рыбу и орудия промысла у злоумышленников изъяли.

По оценке специалистов природоохранного ведомства, ущерб водным биоресурсам превысил 500 тысяч рублей. В отношении браконьеров возбуждены уголовные дела за незаконную добычу биоресурсов (ч. 1 ст. 256 УК РФ) и вылов особо ценных видов, занесенных в Красную книгу (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ).

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·Происшествия·Мария Филимонова

Омичи наловили осетров и стерлядей на полмиллиона рублей

На браконьеров завели уголовные дела.
лодка рыбак рыбалка река Иртыш

Омские транспортные полицейские пресекли два факта браконьерства на реке Иртыш. В ходе рейдов сотрудники Омского ЛУ МВД России задержали двух местных жителей, незаконно вылавливавших ценные виды рыб.

В первом случае 45-летний мужчина с помощью запрещенных снастей выловил по одному экземпляру сибирского осетра и стерляди. В поселке Черлак силовики досмотрели моторную лодку 39-летнего местного жителя, где обнаружили три стерляди и леща. Рыбу и орудия промысла у злоумышленников изъяли.

По оценке специалистов природоохранного ведомства, ущерб водным биоресурсам превысил 500 тысяч рублей. В отношении браконьеров возбуждены уголовные дела за незаконную добычу биоресурсов (ч. 1 ст. 256 УК РФ) и вылов особо ценных видов, занесенных в Красную книгу (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ).

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Рубрика - Происшествия