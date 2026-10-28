Омич попал в колонию за любовь к тюремной романтике в соцсетях

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Омский областной суд оставил в силе приговор 48-летнему жителю Омска, которого Советский районный суд отправил в колонию за пропаганду запрещенной символики. Об этом сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. В 2023 году он публиковал на своей странице «ВКонтакте», открытой для всех желающих, атрибутику движения «Арестантское уголовное единство»*. Сделал он это, уже имея за плечами административное наказание по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ за то же самое.

Суд назначил омичу год лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, на два года ему запретили администрировать сайты и страницы в интернете. Апелляция оставила наказание без изменения.

* Движение признано экстремистской организацией решением Верховного Суда РФ и запрещено на территории России.