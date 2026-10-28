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·Общество·Наталья Корнеева

«Не знали, выходить ли на работу»: сотрудники «Озона» рассказали об атаке дронов на Омск

По данным работников, урон, нанесенный логистическому центру компании, оказался небольшим.
Озон

В минувшую субботу, 24 октября, украинские беспилотники атаковали логистический центр маркетплейса OZON в Омске, в компании официально подтвердили возгорание на складе, а также заявили, что никто из сотрудников не пострадал.

– Товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины, – сообщали тогда в компании. – Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов. Поставки продавцов временно не принимаем, а те, что были в пути на этот логистический центр, перенаправляем на другие объекты.

После этого были введены технические ограничения, однако они продлились всего несколько часов, и уже вскоре сервис вернулся к привычному режиму работы. Как масштабная атака украинских дронов отразилась на работе пунктов выдачи заказов, с какими трудностями столкнулись их сотрудники и заказчики, выяснил корреспондент «Омск-информа».

ОЗОН

 Масштабы пожара

– Я была в растерянности, выходить ли на следующий день в пункт выдачи или же нет, – рассказывает Галина, сотрудница одного из ПВЗ в центре Омска. – Но приехали со склада, привезли заказы, и ребята из доставки сказали, что повреждено два блока, но для огромного склада это ничто. Главное, люди успели эвакуироваться и все живы. Испугались – да, но паники не было. Мне кажется, мы уже стали привыкать к такому.

Склад работает в Омске с сентября 2024 года, имеет формат фулфилмент-центра, то есть выполняет весь цикл работы с заказами: от приемки и размещения товаров до комплектации, упаковки и передачи в доставку. Площадь объекта изначально была заявлена в 40 тыс. кв. метров, в 2025 году она была расширена в два раза. На такой территории можно размещать около 30 миллионов товаров. Изначально на «Озоне» создали более 1 тысячи рабочих мест, позже их стало более 1500.

– В субботу я ездила на собеседование на подработку на складе, – вспоминает Оксана, сотрудница ПВЗ на улице Нефтезаводской. – Когда туда подъезжала, со склада уже валил дым, и людей выводили. Очень воняло жженым то ли пластиком, то ли резиной. Говорят, пострадавших нет, успели все убежать со склада.

Распределительный центр

У сотрудника пункта выдачи на СибАДИ Павла на складе работает знакомая. Девушка длительное время не выходила на связь, и за нее стали волноваться.

– Всю ночь следил за информацией, девушка знакомая на складе работает, не мог до нее дозвониться. Утром поехали к ней домой узнать. Оказалось, ложная тревога – отдыхала в этот день и просто не услышала телефон, – говорит Павел.

Настроение у сотрудников пунктов выдачи заказов сейчас не очень оптимистичное. Из-за переноса сроков заказов они ожидают много недовольства от омичей.

Шквал претензий

Пожар на омском складе вновь показал, насколько уязвима инфраструктура маркетплейсов. Покупатель онлайн-площадки вмиг может остаться ни с чем, а впереди ноябрь – месяц традиционных распродаж и бонусных программ; многие уже сейчас задумываются о новогодних подарках.

– Сейчас, если нет вашего товара, будет написано «Нет в наличии», еще предлагают встать в лист ожидания при выборе товаров, – рассказали в ПВЗ. – Как только появляется то, что вам нужно, в личном кабинете сообщают об этом. Хуже, если отменят постоплату.

Заказы с субботы 24 октября, дня атаки на Омск, пока не исполняются. Дата доставки уточняется в личных кабинетах.  

Дроны ВСУ атакуют склады «Озон» уже два месяца. 22 августа в результате ударов украинских беспилотников пострадали объекты компании в Самарской и Оренбургской областях, в Краснодарском крае, Адыгее, Дагестане. Эксперты пишут, что выбор крупных логистических центров может быть связан с желанием нарушить привычный ритм жизни людей. «Озон» и другие маркетплейсы стали частью повседневного потребления, сбои в их работе становятся заметны миллионам онлайн-покупателей.

На фоне атак на склады маркетплейсов вопрос помощи предпринимателям вышел на уровень правительства. Для продавцов «Озон», пострадавших от атак БПЛА, ввели меры поддержки.

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·Общество·Наталья Корнеева

«Не знали, выходить ли на работу»: сотрудники «Озона» рассказали об атаке дронов на Омск

По данным работников, урон, нанесенный логистическому центру компании, оказался небольшим.
Озон

В минувшую субботу, 24 октября, украинские беспилотники атаковали логистический центр маркетплейса OZON в Омске, в компании официально подтвердили возгорание на складе, а также заявили, что никто из сотрудников не пострадал.

– Товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины, – сообщали тогда в компании. – Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов. Поставки продавцов временно не принимаем, а те, что были в пути на этот логистический центр, перенаправляем на другие объекты.

После этого были введены технические ограничения, однако они продлились всего несколько часов, и уже вскоре сервис вернулся к привычному режиму работы. Как масштабная атака украинских дронов отразилась на работе пунктов выдачи заказов, с какими трудностями столкнулись их сотрудники и заказчики, выяснил корреспондент «Омск-информа».

ОЗОН

 Масштабы пожара

– Я была в растерянности, выходить ли на следующий день в пункт выдачи или же нет, – рассказывает Галина, сотрудница одного из ПВЗ в центре Омска. – Но приехали со склада, привезли заказы, и ребята из доставки сказали, что повреждено два блока, но для огромного склада это ничто. Главное, люди успели эвакуироваться и все живы. Испугались – да, но паники не было. Мне кажется, мы уже стали привыкать к такому.

Склад работает в Омске с сентября 2024 года, имеет формат фулфилмент-центра, то есть выполняет весь цикл работы с заказами: от приемки и размещения товаров до комплектации, упаковки и передачи в доставку. Площадь объекта изначально была заявлена в 40 тыс. кв. метров, в 2025 году она была расширена в два раза. На такой территории можно размещать около 30 миллионов товаров. Изначально на «Озоне» создали более 1 тысячи рабочих мест, позже их стало более 1500.

– В субботу я ездила на собеседование на подработку на складе, – вспоминает Оксана, сотрудница ПВЗ на улице Нефтезаводской. – Когда туда подъезжала, со склада уже валил дым, и людей выводили. Очень воняло жженым то ли пластиком, то ли резиной. Говорят, пострадавших нет, успели все убежать со склада.

Распределительный центр

У сотрудника пункта выдачи на СибАДИ Павла на складе работает знакомая. Девушка длительное время не выходила на связь, и за нее стали волноваться.

– Всю ночь следил за информацией, девушка знакомая на складе работает, не мог до нее дозвониться. Утром поехали к ней домой узнать. Оказалось, ложная тревога – отдыхала в этот день и просто не услышала телефон, – говорит Павел.

Настроение у сотрудников пунктов выдачи заказов сейчас не очень оптимистичное. Из-за переноса сроков заказов они ожидают много недовольства от омичей.

Шквал претензий

Пожар на омском складе вновь показал, насколько уязвима инфраструктура маркетплейсов. Покупатель онлайн-площадки вмиг может остаться ни с чем, а впереди ноябрь – месяц традиционных распродаж и бонусных программ; многие уже сейчас задумываются о новогодних подарках.

– Сейчас, если нет вашего товара, будет написано «Нет в наличии», еще предлагают встать в лист ожидания при выборе товаров, – рассказали в ПВЗ. – Как только появляется то, что вам нужно, в личном кабинете сообщают об этом. Хуже, если отменят постоплату.

Заказы с субботы 24 октября, дня атаки на Омск, пока не исполняются. Дата доставки уточняется в личных кабинетах.  

Дроны ВСУ атакуют склады «Озон» уже два месяца. 22 августа в результате ударов украинских беспилотников пострадали объекты компании в Самарской и Оренбургской областях, в Краснодарском крае, Адыгее, Дагестане. Эксперты пишут, что выбор крупных логистических центров может быть связан с желанием нарушить привычный ритм жизни людей. «Озон» и другие маркетплейсы стали частью повседневного потребления, сбои в их работе становятся заметны миллионам онлайн-покупателей.

На фоне атак на склады маркетплейсов вопрос помощи предпринимателям вышел на уровень правительства. Для продавцов «Озон», пострадавших от атак БПЛА, ввели меры поддержки.

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Рубрика - Общество