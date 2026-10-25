В Омске после атаки БПЛА снова заработал Ozon

Omskinform.ru

Жители Омска снова получили возможность оформлять заказы на маркетплейсе Ozon. Ранее сервис предупреждал клиентов о технических ограничениях и повышенной нагрузке на систему.

Сбои в работе онлайн-площадки произошли после вечерней атаки украинских беспилотников на омский логистический центр Ozon. Персонал комплекса успели вовремя эвакуировать. Чтобы справиться с последствиями, компания временно убрала товары с омского склада из каталога, остановила прием поставок от продавцов и перенаправила логистические потоки.

Сейчас сервис постепенно возвращается к привычному режиму. При этом экологическая обстановка в районе инцидента остается безопасной: специалисты областного минприроды проверили качество воздуха в Омске и не выявили превышения допустимых концентраций вредных веществ.

Ранее глава региона Виталий Хоценко сообщил о трех пострадавших и заверил, что их жизням ничто не угрожает.