Во время атаки БПЛА омские священники молились о спасении города

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Митрополит Омский и Прииртышский Дионисий сообщил о том, что во время вчерашней атаки беспилотников на Омск православные священники и прихожане продолжали богослужения в храмах города.

Верующие и духовенство не стали прерывать службу и покидать церкви, вознося молитвы о безопасности жителей.

– Под грохот взрывов, не покидая храмов, православные священники и миряне молились Богу, Пречистой Его Матери и святителю Сильвестру о том, чтобы город наш был сохранен и жители его остались невредимы. По милости Божией, благодаря самоотверженным действиям наших воинов-защитников, областных и городских властей и экстренных служб погибших нет, – приводит слова Дионисия пресс-служба Омской епархии.

Глава митрополии добавил, что все пострадавшие сейчас получают необходимую медпомощь, а духовенство продолжает молиться о их скорейшем выздоровлении и защите Омской области.

Напомним, что во время вчерашней атаки дронов в Омске под ударом оказались северный промузел и складской комплекс Ozon, на котором произошел пожар. В результате инцидента пострадали три человека – как заявил губернатор Виталий Хоценко, медицинская помощь им оказывается, жизни пациентов вне опасности.